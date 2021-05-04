Катунь24: Близнецам необходимо избавиться от стереотипов, а Скорпиону не стоит ждать подвоха. Гороскоп на 4 мая

Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 4 мая.

Овен может вольно или невольно исполнять роль посредника и примирителя между враждующими лагерями. Ситуация вокруг него будет далека от идеальной: окружающие, в том числе и близкие люди, могут предъявлять друг другу взаимные претензии. Овен же неожиданно для себя попробует сгладить непонимание сторон. Правда, это будет непросто: весь день бедный Овен может чувствовать себя как между молотом и наковальней!

День пройдет для Тельца под девизом разбора полетов. Ничего не поделаешь – для того чтобы двигаться дальше, необходимо остановиться и оценить свои действия. Звезды гороскопа говорят, что у Тельца сегодня будет шанс дать оценку своим поступкам и разглядеть возможные ошибки. Может быть, он это сделает сам, а может, с помощью окружающих. Сегодня конструктивная критика – это полезно и хорошо. Пусть даже и не совсем приятно.

В любых делах Близнецам просто необходимо избавиться от стереотипов! День предоставит им хорошие возможности, но только в том случае, если они будут действовать смело и нестандартно. Окружающие оценят их новаторский подход и даже самые революционные идеи! Другими словами, консервативные пути сегодня не для Близнецов, жизнь ждет от них свежих идей, вдохновения и креатива.

Рак рискует посвятить весь день выяснению каких-то вещей, которые вдруг покажутся ему важными. Это может касаться его личных взаимоотношений с кем-то или любых, даже мелких вопросов. В своих разборках и поисках истины Рак способен кого угодно вывести из себя! Самое интересное, что уже на следующий день Рак может спокойно пройти мимо того, что сегодня его так взволновало.

День, когда Лев может волей-неволей вспомнить о совершенных им ошибках. Возможно, дадут о себе знать их последствия, а может быть, ситуация повторится, вызвав у Льва ощущение дежавю. Или же, напротив, Лев сумеет избежать новых промахов, только если вспомнит о старых. Так или иначе сегодня ему не стоит закрывать глаза на свои старые просчеты. Ведь опыт, как известно, вещь бесценная, и не зря за одного битого двух небитых дают.

Дева может испытывать внутренний конфликт. Похоже, не все, что ей приходится делать, она одобряет, – какие-то вещи ей не по душе, так как противоречат ее пониманию ситуации. Звезды гороскопа советуют Деве сегодня потратить какое-то время на то, чтобы разобраться в своих чувствах. Так ли ей не нравится то, что она вынуждена делать? Если ответ да, возможно, Деве пора принять меры. Или же поделиться своими сомнениями с близкими людьми.

Окружающие будут настроены по отношению к Весам очень критично, поэтому звезды гороскопа советуют им по возможности свести общение к минимуму. Особенно с людьми, от которых Весы зависят, – например, с начальством. Если же это не удастся, Весам следует сделать все, чтобы к их действиям и словам невозможно было придраться. Особенно же сегодня не стоит выступать с идеями и инициативами: привлекая к себе внимание окружающих, Весы имеют все шансы оказаться крайними.

Удивительный день, когда в делах Скорпиону не стоит ждать подвоха. Конечно, это не значит, что он может полностью расслабиться в надежде на кристальную честность окружающих. Однако факт остается фактом: сегодня вероятность того, что Скорпиона введут в заблуждение или попытаются обмануть, близка к нулю. Поэтому день хорош для переговоров и заключения сделок – особенно тех, в которых присутствует доля риска.

Стрельцу стоит пересмотреть свои планы на будущее, в том числе и глобальные. Возможно, в них вкралась ошибка и Стрелец уже давно идет не по тому пути? Время от времени необходимо корректировать свои действия, сверяя их с реальностью. Потратив сегодня на это день, Стрелец не пожалеет: это избавит его от иллюзий и заблуждений, которые тормозили прогресс. Только сделав это, он сможет продвинуться дальше.

Не исключено, что сегодня Козерогу придется давать перед кем-то отчет в своих действиях или словах. В этот день его могут ждать всевозможные ревизии, проверки или просто необходимость объяснять свои поступки. Однако как бы неприятно это ни было, Козерогу стоит набраться терпения и взять себя в руки. Если сегодня он сохранит невозмутимость, то без труда сумеет объясниться. Если же поддастся соблазну вступить с проверяющими в спор, то разбирательство рискует затянуться еще надолго.

Водолею потребуется вся его дипломатичность! Вопросы, которые ему придется решать, будут слишком деликатными, чтобы озвучивать их прямо в лоб. Если Водолей сегодня не будет задумываться о чувствах окружающих, то рискует нажить себе немало проблем и провалить любые (пусть даже самые простые) переговоры. Только проявив максимум терпения и такта, Водолей сегодня может рассчитывать на то, что окружающие его правильно поймут.

Звезды гороскопа не советуют Рыбам вести с окружающими свою игру – есть риск проиграть. Если же в прошлом Рыбы пытались утаить или исказить информацию в каком-то вопросе, это может неожиданно выплыть наружу. Ничего не поделаешь, сегодня тайное в самый неудобный момент способно стать явным. Впрочем, поводы для волнений есть только у тех Рыб, которым есть что скрывать, для остальных же день обещает быть самым обычным.

По материалам сайта Гороскоп 1001

Катунь24