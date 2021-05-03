Катунь24: Больше 10 тысяч жителей Алтайского края уже выбрали объекты для благоустройства в 2022 году

Самые активные — представители Рубцовска. Они отдали 2769 голосов.

Фото: официальный сайт Барнаула

Жители восьми городов региона участвуют в электронном рейтинговом голосовании за объекты благоустройства. На сайте 22.gorodsreda.ru представлено 90 территорий. Из них отберут 15, лидирующих по числу набранных голосов. Эти объекты благоустроят в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

По данным на 1 мая, к голосованию присоединились 10 330 жителей Алтайского края. Кроме рубцовчан в числе лидеров жители Барнаула (1436), Славгорода (1376) и Бийска (1352).

В Новоалтайске поддержали проект 1226 жителей, 1053 — в Алейске, В Заринске 797 и 321 — в Камне-на-Оби.

Напомним: участвовать в голосовании могут жители края старше 14 лет. Пройти авторизацию на сайте 22.gorodsreda.ru можно по номеру телефона или через портал госуслуг. Платформа будет работать по 30 мая.

Вопросы об электронном рейтинговом голосовании за объекты благоустройства можно задать по телефону 8-800-600-20-13. Это круглосуточная бесплатная горячая линия Минстроя России.

Катунь24