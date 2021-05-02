Катунь24: Барнаульский священник рассказал, как правильно встречать Пасху

В это воскресенье, 2 мая 2021 года, православные празднуют главный христианский праздник – Светлую Пасху. О том, чего не следует делать в этот день, рассказал Александр Микушин, штатный священник Покровского кафедрального собора.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Барнаульский священник рассказал, как правильно встречать Пасху

«На Пасху не надо работать. Да, некоторые говорят, что в работе греха нет. В работе греха нет, когда это не противоречит заповедью Божьему. Чрезмерно и усердно готовиться к празднику и посвящать все свое время подготовке к пасхальному столу тоже не стоит – лучше посвятить пасхальным и предпасхальным богослужениям», – отметил Александр Микушин.

Священник также напомнил про особенности пасхальной трапезы: она должна быть скромной, вкусной, но не изысканной. Куличи и пасхи – символы райской сладости, яйцо – как символ жизни.

Александр Микушин также отметил, что для пасхальных яиц лучше не покупать наклейки с изображением Иисуса Христа, Божьей Матери, святых угодников Божьих. По небрежности скорлупа с наклейками со святыми изображениями может быть выброшена в неподобающие места.

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