Катунь24: Барнаульцы встали в пробки на выезде из города

Основной затор, согласно данным Яндекс. Карт, образовался сегодня, 1 мая 2021 года, на Змеиногорском тракте.

Фото: Яндекс.Пробки

Затруднён проезд перед развилкой на Ленточный бор и перед поворотом на ул. Белинского. Кроме того, автомобилисты встали в пробке на шоссе Ленточный бор перед поворотом на Южный тракт.

В среднем по городу наблюдается средняя загруженность дорог – сервис показывает 4 балла из возможных 10, что соответствует среднему показателю, типичному для субботы. Однако ситуацию осложняет проходящий на на участках Змеиногорского тракта ремонт дорог.

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