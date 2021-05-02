Катунь24: Барнаулец украл из квартиры цифровую приставку и собачий ошейник

Злоумышленник также разбил экран телевизора.

Фото: pixabay.com

В отдел полиции по Центральному району УМВД России по городу Барнаулу поступило заявление от жительницы 1974 года рождения. В её отсутствие неизвентсные ворвались к ней в дом, похитили цифровую приставку, а также оконную металическую решётку и собачий поводок с ошейником. Кроме того, мужчины разбили экран телевизора.

Грабителем оказался ранее судимый 46-летний барнаулец без постоянного места работы. Он признался в содеянном, против мужчины завели уголовное дело по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище».

Катунь24