Катунь24: Бийские школьники нашли гранату

Подростки сразу же обратились в полицию.

Фото: МУ МВД России «Бийское»

Школьники сообщили правоохранителям, что нашли предмет, похожий на гранату. На место прибыла следственно-оперативная группа, саперы ОМОН оцепили территорию.

Как позже удалось выяснить, школьники нашли учебно-осколочную гранату РГ-42 без взрывателя. Подростки рассказали полицейским, что макет находился на территории бывшего военного городка. Они его подобрали и принесли к многоэтажке на лавочку.

«Сотрудники правоохранительных органов обращаются к жителям города: при обнаружении подозрительных предметов не трогайте и не переносите их в другое место. Незамедлительно позвоните в полицию и дождитесь прибытия оперативников», — отметили в пресс-службе МУ МВД России «Бийское».

Катунь24