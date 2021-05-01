Катунь24: Бродячие собаки продолжают держать в страхе жителей Рубцовска

Только за прошлую неделю зафиксировано три нападения на людей в разных районах города. Почему животных не отлавливают? Разбиралась наша съёмочная группа.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Бродячие собаки продолжают держать в страхе жителей Рубцовска

На кадрах любительской съёмки стая бродячих собак, невозмутимо пробегающая мимо городской администрации. И это после трёх нападений на людей за прошедшую неделю. Вот уже два года рубцовская мэрия не может заключить контракт на отлов животных. Ни одна организация в городе не подала заявку на участие в конкурсе.

По муниципальному контракту за отлов одного животного предлагают 3,5 тысячи рублей. В действительности, по мнению сотрудников горадминистрации и зоозащитников, на все необходимые процедуры требуется в три раза больше. Контракт по отлову не предусматривает такие работы, как чипирование и стерилизация.

Во многих городах отловом собак по контракту занимаются зоозащитные организации. В Рубцовске есть защитники животных, но и они не подают заявки на конкурс. Боятся, что не справятся с задачей, в том числе и из-за неизбежных финансовых проблем.

В ситуацию вмешались контролирующие органы. Краевой Следственный комитет возбудил проверку. По мнению сотрудников мэрии и зоозащитников, единственный выход — поднять расценки на отлов. Для этого администрация города направила запрос в краевое управление ветеринарии, чтобы им позволили провести аукцион на новых условиях.

Катунь24