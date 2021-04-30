Катунь24: Барнаульского застройщика наказали за нарушения

ООО «Жилищная инициатива» наказали за ненадлежащий контроль при строительстве 18-этажки на ул. Гущина, 171а. Нарушения выявила инспекция строительного и жилищного надзора в ходе внеплановой проверки в 2020 году и назначила штраф в 200 тысяч рублей.

Фото: «Алтайский портал недвижимости»

Как сообщает «Алтайский портал недвижимости», компании удалось снизить размер штрафа через Арбитражный суд.

За подобные нарушения инспекторы стройнадзора привлекают «Жилищную инициативу» к ответственности не впервые. Год назад специалисты выявили ненадлежащий контроль на площадке по ул. Солнечная поляна, 67, где возводилась кирпичная пятиэтажка, и также пыталась оштрафовать нарушителя на 200 тысяч рублей, но он избежал наказания.

Катунь24