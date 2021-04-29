ГОРНЯК22 30.04.2021
Алтайский край

Катунь24: Более 5,7 млн рублей потратят на новые рельсы в Барнауле

Горняк22
16 часов Ago

На эту сумму также закупят деревянные шпалы и материалы верхнего строения пути. 

Фото: barnaul.org

Договор по итогам соответствующего аукциона был опубликован на сайте госзакупок. Заказчиком выступает МУП «Горэлектротранс».

Все приобретаемые материалы будут использованы для ремонта текущих поломок. Напомним, весной 2021 года в Барнауле участились случаи схода трамваев с рельсов. В городской администрации объяснили, что причинами аварий стал износ участков путей.

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Катунь24

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