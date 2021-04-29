Катунь24: Без пикников и фейерверков: в Алтайском крае ввели особый противопожарный режим
Он объявлен особым постановлением правительства сегодня, 28 апреля 2021 года, сообщает Минприроды Алтайского края.
Фото: 22.mchs.gov.ru
Основной целью введения особого противопожарного режима является недопущение появления открытого огня на лесных участках и прилегающей территории для минимизации возможного ущерба от природных пожаров. Ежегодно в весенний период на территории края фиксируется всплеск ландшафтных пожаров: за апрель и май прошлого года пришлось 68 % от общей площади, пройденной пожарами за весь пожароопасный сезон.
В период действия особого противопожарного режима запрещено:
- посещение гражданами лесов;
- использование фейерверков;
- разведение костров;
- проведение пожароопасных работ в лесах, на землях сельскохозяйственного назначения, особо охраняемых природных территориях регионального запаса, землях запаса, вдоль дорог, в зонах рек и озер, на территориях поселений и городских округов, садоводческих, огороднических и дачных объединений граждан, на предприятиях;
- эксплуатация агрегатов, автомобилей или иной моторной техники с неисправной выхлопной системой, что может привести к возгоранию сухой травы.
Минприроды напоминает, что нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима влекут за собой административную ответственность. Штрафы повышенного размера прописаны в ч. 3 ст. 8.32 КоАП РФ:
- на граждан в размере от 4000 до 5000 рублей;
- на должностных лиц — от 20 000 до 40 000 рублей;
- на юридических лиц — от 300 000 до 500 000 рублей.
В случае вынужденного нахождения в лесу категорически запрещается пользоваться открытым огнем. Бесконтрольные выжигания сухой травянистой растительности, пожнивных остатков и несоблюдение правил пожарной безопасности могут нанести ощутимый урон природе, ущерб экономике и стать причиной гибели людей.
О возгораниях в лесу жители региона могут сообщить по телефонам:
- 01 — единая служба спасения (с мобильного — 101, 112);
- (3852) 63-66-40 — региональная диспетчерская служба управления лесами Минприроды Алтайского края;
- 8-800-100-94-00 — прямая линия лесной охраны (круглосуточно, звонок бесплатный).