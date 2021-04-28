Катунь24: Барнаулец отрабатывает 60 часов обязательных работ за неуплату алиментов

Житель Барнаула, 1976 года рождения, был направлен в МБУ «Автодорстрой» в качестве рабочего по благоустройству из-за неуплаты долгов вовремя.

Фото: пресс-служба УФССП России по Алтайскому краю

Как рассказали в УФССП по Алтайскому краю, в «коллекции» у местного жителя не только протокол о привлечении его к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ, но и административные штрафы за нарушение правил дорожного движения.

Мужчину привлекли к административной ответственности. В настоящее время должник уже приступил к обязательным работам в качестве рабочего по благоустройству улиц Барнаула.

Всего за первый квартал 2021 года в Барнауле было возбуждено 103 уголовных дела за неуплату алиментов.

Катунь24