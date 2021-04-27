Катунь24: Бывший алтайский справедливоросс Владислав Вакаев выдвинется на выборах в АКЗС от партии «Новые люди»

Депутат АКЗС и управляющий парком «Изумрудный» Владислав Вакаев сделал заявление на своей странице в Facebook сегодня, 26 апреля 2021 года.

Фото: Владислав Вакаев/facebook.com

Владислав Вакаев отметил, что намерен активно участвовать в работе партии и предлагать видение «образа будущего» для развития Барнаула и Алтайского края.

«Важно не просто критиковать, но и предлагать свои способы решения проблемы, реализовывать их собственными силами. Собственно, в таком формате и работаю с командой единомышленников последние два года, занимаясь восстановлением парка «Изумрудный». Хотел бы распространить этот опыт и на другие проблемные точки региона», – написал Владислав Вакаев.

18 марта 2021 года Вакаев объявил о своём выходе из партии «Справедливая Россия», членом которой он являлся 15 лет. Толчком для выхода стало объединение эсеров с двумя малыми партиями «Патриоты России» и «За правду».

Политическая партия «Новые люди» была образована 1 марта 2020 года. Основателем партии стал учредитель российской производственной компании Faberlic Алексей Нечаев. Пройдя в четыре региональных законодательных органа по итогам единого дня голосования 13 сентября 2020 года, партия получила льготу на участие в выборах в Госдуму, которые пройдут в 2021 году, без сбора подписей.

Катунь24