Катунь24: Барнаульские полицейские вернули девочке украденный велосипед

К правоохранителям обратилась мама 11-летней девочки, которая сообщила, что у ее дочери украли велосипед. Женщина оценила ущерб в 20 000 рублей.

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Полицейские выяснили, что в день кражи девочка встретилась с подругами у гаражного массива. Свой велосипед школьница поставила у мусорного контейнера и отошла от него приблизительно на 20 метров. Девочка общалась со сверстницами и не всегда проверяла транспортное средство. Расставшись с подругами, она направилась к велосипеду, но на месте его не оказалось.

Сотрудники уголовного розыска смогли установить подозреваемого и задержать его. Им оказался ранее не судимый барнаулец, 1960 года рождения. Мужчина дал признательные показания и сообщил, что велосипед он хотел продать, но сделать этого не успел. Похищенное транспортное средство полицейские вернули законной владелице.

По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили в ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Катунь24