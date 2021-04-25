Катунь24: Более 127 тысяч рублей похитила специалист сельсовета Алтайского края на документах об отоплении

Уголовное дело возбуждено по статье «Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения».

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По данным регионального Следкома, в 2017 году и с января 2019 по февраль 2020 года обвиняемая, являясь специалистом одной из сельской администрации Новичихинского района, имеющим доступ к финансовой документации, похитила бюджетные средства муниципального образования в размере более 127 тысяч рублей. Женщина изготавливала платежные документы о якобы оказанных услугах по отоплению и ремонту, а денежные средства перечисляла на подконтрольный банковский счет.

Свою вину бывший специалист признала. Сейчас продолжается разбирательство по уголовному делу.

Катунь24