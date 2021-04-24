Катунь24: Барнаульскому застройщику не разрешили возвести 82-метровое здание

Компания «Главалтайстрой», принадлежащая ГК «Союз», обратилась в администрацию города с просьбой предоставить разрешение на возведение зданий выше и шире, чем того требуют нормы.

Фото: «Алтайский портал недвижимости»

Как сообщает «Алтайский портал недвижимости», речь идёт о возведении жилого комплекса Arthouse на улице Партизанской, 175. Застройщик попросил мэрию увеличить максимальный процент земельного участка, который будет занят объектами, с 60 до 65,6 %, а высоту большой блок-секции до 82 метров вместо положенных 75.

Девелоперу в администрации отказали по причине несоответствия заявленных требований документам территориального планирования.

Катунь24