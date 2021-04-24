Катунь24: Больше 6 млрд рублей составила общая сумма судебных исков, предъявленных к барнаульской администрации жителями города

В связи с этим на очередном заседании гордумы обсудили вопрос о корректировке бюджета на 2021 год.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Больше 6 млрд рублей составила общая сумма судебных исков, предъявленных к барнаульской администрации жителями города

Большая часть требований связана с плохой работой ливневой канализации и очистных сооружений. Их оборудовали еще в 60-е годы. С тех пор санитарные нормы изменились. Для того чтобы сети соответствовали современным стандартам, необходимо 6 новых очистных сооружений. На это потребуется больше 3 млрд рублей.

«Из бюджета города сделать это невозможно. Иначе мы приостановим все основные обязательства, которые сегодня есть у Барнаула. Какой видим выход? Прежде всего, конечно, это поиск федеральных программ. Возможно, и в рамках национального проекта «Экология». Возможно, через отдельные федеральные программы», — объясняет председатель Барнаульской городской думы Галина Буевич.

Помимо этого, больше 1 млрд рублей требуется на обновление инфраструктуры. В частности, дорог в поселке Лесной и Научном Городке. Необходимы средства и на решение проблем с земельными участками для многодетных семей в поселке Бельмесёво.

Депутаты не приняли изменения. Основной аргумент: общий бюджет города составляет около 15 млрд рублей, из них собственный доход – 7 млрд. По их мнению, если из этой суммы убрать запрашиваемые 6 млрд, то жизнь города попросту остановится.

Катунь24