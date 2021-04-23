Катунь24: Больше 500 жителей алтайского села не могут воспользоваться кратчайшей дорогой до райцентра из-за паводка

Каждый год во время паводка дорогу от села Безголосово Алейского района до райцентра подтапливает. Какие неудобства создает для местных жителей разлив реки Алей, узнала наша съёмочная группа.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Больше 500 жителей алтайского села не могут воспользоваться кратчайшей дорогой до райцентра из-за паводка

Больше 500 жителей села Безголосово не могут воспользоваться кратчайшей дорогой до Алейска. Она закрыта из-за паводка. Найти мост можно только по опознавательным знакам. Он ушёл под воду.

Каждую весну жители населенного пункта вынуждены пользоваться объездной дорогой через трассу Алейск — Усть-Калманка. Получается 30 километров до райцентра вместо привычных 14. К тому же некоторые участки объездной дороги остаются проблемными.

На территории Безголосово есть сельскохозяйственные предприятия, которые сдают молоко. В период паводка у них нарушается транспортная логистика. Поменялась и жизнь пенсионера Михаила Рожкова из села Большепанюшево. Раньше он мог дойти до Безголосово пешком.

Дорожники регулярно закрывают автодорогу Алейск — Безголосово в период паводка. Причина: подтопление рекой Алей. Мост, соединяющий Безголосово с райцентром, по оценкам специалистов краевого Минтранса, ушел под воду минимум до мая.

Есть несколько вариантов решения проблемы. Можно поднять дорогу, сделать высокую насыпь. Но она может стать плотиной, из-за которой подтопит нижнюю часть Алейска. А можно построить эстакаду, но цена вопроса ее строительства, по словам министра транспорта Александра Дементьева, велика.

Сейчас дорожники делают все возможное, чтобы поддерживать состояние важной для безголосовцев дороги. Когда пройдет паводок, размытые участки починят. Масштаб предстоящих работ станет известен, когда река Алей вернется в берега.

Катунь24