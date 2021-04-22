Катунь24: Бийчанин обустроил в гараже оранжерею с коноплей. Полицейские задержали мужчину

Во время обыска правоохранители изъяли у него 16 кустов конопли и три пакета с уже готовым веществом весом почти полтора килограмма.

Фото: ГУ МВД России по Алтайскому краю

Как сообщают в региональном МВД, 32-летний подозреваемый выращивал коноплю у себя в гараже и сбывал наркотики через интернет-магазин. Помещение было оснащено всем необходимым: системой вентиляции, освещения, полива и отопления. В нём постоянно поддерживалась комфортная для растений влажность и температура. Противоправную деятельность мужчина вёл с ноября 2020 года.

Подозреваемый признался, что семена марихуаны для будущих посадок заказывал исключительно экзотических сортов на зарубежных интернет-площадках.

Правоохранители возбудили уголовное дело.

Катунь24