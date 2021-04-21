Катунь24: Бийская пенсионерка отдала 50 тысяч рублей за снятие порчи

Мошенница обещала провести ритуал по снятию негативной энергии.

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В дверь жительницы дома по улице Социалистической в Бийске постучалась неизвестная. Гостья попросила милостыню, но этим дело не ограничилось. В дальнейшей беседе незнакомка сообщила, что на пенсионерке порча и «принес её ветер», сообщает СУ СК РФ по Алтайскому краю.

Якобы чтобы убрать порчу, женщина прошла в квартиру и провела манипуляции, для которых попросила принести куриное яйцо и все имеющиеся деньги. 68-летняя пенсионерка передала непрошеной гостье 50 000 рублей, после мошенница сказала, что ночью проведет ритуал по снятию негативной энергии, а затем вернет. За свои услуги она попросила 1 500 рублей. Спустя два дня женщина так и не объявилась, и бийчанка обратилась с заявлением в полицию.

Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину». Полицейские предупреждают жителей Алтайского края и напоминают об осторожности и бдительности.

Катунь24