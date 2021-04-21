Катунь24: Барнаульцы смогут вернуть часть стоимости путевок на отдых детей

Родителям предусмотрена компенсация за путевку ребёнка в детский оздоровительный лагерь из краевого бюджета.

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Стоимость путевки в муниципальные лагеря сегодня составляет 19 600 руб. В комитете по образованию города напомнили, что всем родителям Барнаула предусмотрена компенсация в размере 6300 рублей из краевого бюджета, дополнительно сотрудникам краевых государственных учреждений – в размере 4350 рублей, сотрудникам органов местного самоуправления и учреждений муниципальной бюджетной сферы – в размере 4200 рублей.

Многодетным семьям, направившим одновременно на отдых в загородные лагеря троих и более детей школьного возраста, предусмотрена компенсация на первых двух детей по 6300 рублей на каждого, на третьего и каждого последующего ребенка – в размере 18 500 рублей.

Отмечается, что денежные средства родители на руки не получают, а оплачивают путевку за минусом компенсации, уточнили в пресс-службе официального сайта Барнаула. Если родитель является сотрудником бюджетной сферы, ему необходимо предоставить в офис лагеря справку с места работы.

В 2021 году будут работать семь муниципальных лагерей: «Соснячок», «Дружных», «Медвежонок», «Спутник – 2», «Маяк», «Парус» и «Звездный». Продолжительность смен будет составлять 14 дней. Во всех лагерях планируется организовать три смены, в лагерях «Медвежонок», «Соснячок», «Дружных» и «Спутник – 2» – четыре смены. С 1 марта 2021 года уже подано более 2000 заявок и забронировано около 1500 путевок.

Помимо загородных лагерей для летнего отдыха детей в Барнауле будут работать 87 лагерей с дневным пребыванием на базе школ и учреждений дополнительного образования. Совместно с центром занятости населения в летний период планируется трудоустройство более 1700 детей, достигших 14-летнего возраста. Также для организации занятости детей во время летних каникул будут работать онлайн-проекты («Умные каникулы»).

Катунь24