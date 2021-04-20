Катунь24: Без осадков: о погоде 20 апреля в Алтайском крае

Сегодня, 20 апреля 2021 года, преимущественно без осадков, местами по востоку небольшие осадки в виде снега, мокрого снега с дождём.

Фото: pixabay.com

В Алтайском крае преимущественно без осадков, местами по востоку небольшие осадки в виде снега, мокрого снега с дождём. На дорогах местами гололедица. Ветер северный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура -2…+3 градуса.

В Барнауле преимущественно без осадков. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура -1…+1 градус.

Катунь24