Катунь24: Барнаульцы смогут бесплатно вывезти мусор с субботников

С 22 по 30 апреля жители города смогут сдать отходы, которые не относятся к твердым коммунальным, на полигоне ТБО.

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Речь идет о собранных во время уборки улиц краевого центра листве, ветках деревьев, смета с придомовых территорий. Санитарный мусор на полигоне будут принимать как от жителей частных и многоквартирных домов, так и от организаций.

«Твёрдые коммунальные отходы и строительный мусор не попадают под эту категорию. Убедительная просьба не везти их в мешках вместе с листвой. Разгрузиться на полигоне бесплатно с подобным грузом не получится», – уточняет начальник барнаульского полигона ТБО Евгений Паньшов.

Такая акция проводится дважды в год в рамках месячников по санитарной очистке Барнаула. Как правило, во время субботников на полигон вывозят порядка 10 тысяч кубометров мусора с улиц и придомовых территорий, сообщает пресс-служба городской администрации.

Бесплатный приём организован еще и для того, чтобы решить проблему с перенакоплением контейнерных площадок в частном секторе. Весной и осенью они завалены листвой, ветками. Именно в это время жители убирают свои огороды, выбрасывая все в баки. Между тем существует законодательный запрет на складирование такого мусора в контейнерные площадки.

Полигон расположен по адресу: проспект Космонавтов, 74.

Катунь24