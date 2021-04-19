Катунь24: Биохимик рассказал об опасности воды в бутылках

Эксперт-биохимик компании «Барьер» Мария Кулешова в разговоре с агентством «Прайм» рассказала о том, в каких случаях опасно пить воду.

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Так, по её словам, вода из-под крана содержит ряд вредных веществ, которые не может убрать современная система очистки.

Можно отказаться от такой воды в пользу бутылочной, но и она нередко содержит токсичные элементы и нитраты. При этом в процессе очистки её могут лишить ряда полезных солей и микроэлементов. По данным Росконтроля, в некоторых партиях воды в российских магазинах количество микробов превышено в 70 раз.

Также эксперт утверждает, что питьё воды из пластика повышает шансы заболеть раком. Такая вероятность увеличивается до 10 раз, если попить из бутылки, которая некоторое время постояла на солнце.

По мнению Кулешовой, наиболее полноценную с точки зрения физиологии воду можно получить дома с помощью фильтров для воды.

Катунь24