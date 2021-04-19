Катунь24: Барнаулец попал в список самых высокооплачиваемых художников в России

Аналитическое агентство InArt составило для Forbes Life список 20 самых дорогих современных российских художников.

Фото: instagram.com/andreyberger

В список попал уроженец Барнаула Андрей Бергер. Одна из работ художника под названием «Укок», которую Бергер создал в 2019 году, была продана на аукционе Vladey за 6 тысяч евро (около 540 тысяч рублей по текущему курсу).

У художника есть собственное успешное граффити-агентство. В своём Instagram-аккаунте артист публикует свои работы.

Катунь24