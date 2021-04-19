Катунь24: Барнаульцев приглашают стать донорами крови

Социальная акция «Стань донором. Спаси жизнь!» пройдёт в Барнауле с 19 по 23 апреля.

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19 апреля в акции примут участие студенты технического вуза, 20 апреля приглашаются студенты классического, медицинского вузов и Барнаульского юридического института, 21 апреля акция пройдет для студентов педагогического и аграрного университетов, 22 апреля – день для бойцов студенческих отрядов и 23 апреля ожидают студентов филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы и института культуры.

Принять участие в акции и сдать кровь могут не только студенты, но и все желающие. С 8:30 до 12:00 на площади Сахарова будет работать мобильный комплекс заготовки крови. 19 апреля в 13:00 на главной площади АлтГТУ состоится открытие акции.

После сдачи крови доноры получают компенсацию на питание, сувениры с символикой акции, подарки от партнёров, а также им полагается дополнительный выходной день к отпуску и учебе, сообщает официальный сайт Барнаула.

Катунь24