Катунь24: Бюсту Матросова в Барнауле вернули исторический вид после покраски в чёрный цвет

Катунь24: Бюсту Матросова в Барнауле вернули исторический вид после покраски в чёрный цвет19.04.2021
Памятник вновь обрёл былой внешний вид — теперь он покрашен в бронзовый цвет.
Фото: Александр Деринг
Историей со странной перекраской памятника герою Советского Союза Александру Матросову поделился архитектор Александр Деринг на своей странице «ВКонтакте». В марте он заметил, что бюст по какой-то причине стал чёрным.
Расположен бюст на территории гимназии № 42 в Барнауле. После вмешательства управления по охране объектов культурного наследия Алтайского края памятнику вернули исторический вид и покрасили обратно в бронзовый цвет.
«Справедливость восстановлена. Пример совместной работы активистов-общественников и госслужбы», — отметил Александр Деринг.