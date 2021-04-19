Катунь24: Бюсту Матросова в Барнауле вернули исторический вид после покраски в чёрный цвет

Памятник вновь обрёл былой внешний вид — теперь он покрашен в бронзовый цвет.

Фото: Александр Деринг

Историей со странной перекраской памятника герою Советского Союза Александру Матросову поделился архитектор Александр Деринг на своей странице «ВКонтакте». В марте он заметил, что бюст по какой-то причине стал чёрным.

Расположен бюст на территории гимназии № 42 в Барнауле. После вмешательства управления по охране объектов культурного наследия Алтайского края памятнику вернули исторический вид и покрасили обратно в бронзовый цвет.

«Справедливость восстановлена. Пример совместной работы активистов-общественников и госслужбы», — отметил Александр Деринг.

Катунь24