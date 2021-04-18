Катунь24: Бывший губернатор Алтайского края заработал 8 млн за год

Сведения о доходах членов Совфеда опубликованы на сайте палаты регионов.

Фото: Правительство Алтайского края

Экс-губернатор края Александр Карлин задекларировал 8,15 млн рублей. В 2019 году Карлин указал 6,447 млн рублей.

Жена сенатора отчиталась за 1,765 млн рублей, ранее было задекларировано 1,653 млн рублей.

В совместном пользовании у них имеется квартира площадью 157,6 кв. м. Экс-главе края принадлежит нежилое помещение площадью 16,8 кв. м.

У супруги в собственности находятся два земельных участка площадью 2000 кв. м (для ведения дачного хозяйства) и 3094 кв. м (для индивидуального жилищного строительства), жилой дом (560,1 кв. м), две квартиры (139,7 и 112,1 кв. м), доля в квартире площадью 66,2 кв. м, два машино-места по 13,2 кв. м каждое, жилое строение без права регистрации проживания (52.7 кв. м) и три нежилых здания (32,9 кв. м, 70,2 кв. м, 18,8 кв. м) плюс нежилое помещение (25,9 кв. м).

Катунь24