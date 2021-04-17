Катунь24: Барнаульская ТЭЦ-2 вернулась к работе в штатном режиме

Режим повышенной готовности на предприятии отменен, сообщает пресс-служба администрации Барнаула.

Фото: Катунь 24

Все аварийно-восстановительные работы на Барнаульской ТЭЦ-2 завершены. Энергетики восстановили теплофикационный режим работы. Постановление об отмене режима повышенной готовности подписал сегодня, 16 апреля 2021 года, глава Барнаула Вячеслав Франк.

Напомним, 11 апреля 2021 года на ТЭЦ-2 обрушилась верхняя часть трубы. Для поддержания нормативных параметров теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей включили в работу резервный теплоисточник – районную водогрейную котельную. Часть тепловой нагрузки приняла на себя Барнаульская ТЭЦ-3.

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