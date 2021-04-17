Катунь24: Барнаульские светофоры приводят в порядок к сезону тепла

В городе продолжаются работы по санитарному содержанию улично-дорожной сети, сообщает barnaul.org.

Фото: pixabay.com

Работники МУП «Барнаулгорсвет» приступили к покраске и помывке опор наружного освещения, светофорных стоек.

На этой неделе в Барнауле очистили от объявлений, помыли и покрасили 86 светофоров на проспекте Ленина. Кроме того, в порядок привели 44 уличных светильника на проспекте Строителей. Также службы привели в порядок фонари на аллее студентов по проспекту Ленина, их отмыли и покрасили.



Катунь24