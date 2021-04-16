Катунь24: Барнаульские активисты убрали две незаконные свалки

Мусор ликвидировали во время общегородского «чистого четверга» сегодня, 15 апреля 2021 года.

Фото: barnaul.org

Свалки убрали в Ленинском районе города на территории частного сектора на ул. Панкратова, 2а (микрорайон Докучаевский) и в зеленой зоне в районе проспекта Космонавтов, 57. Всего было вывезено 5 машин мусора.

Также в этот «чистый четверг» экологический десант из студентов Алтайского государственного политехнического университета и Алтайского аграрного университета, а также представителей звена «Муниципальный дозор» Ленинского отряда народной дружины «Барнаульская» наводил порядок в поселке Казенная Заимка. Активисты собирали вытаявший мусор на улицах Соколиной, Каштановой, Арбатской и на детской площадке на ул. Кольцевой, 11, сообщает пресс-служба городской администрации.

К уборке незакрепленных территорий в поселке Научный Городок привлекли осужденных на обязательные работы.

Катунь24