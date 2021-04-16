Катунь24: Барнаульский парк «Изумрудный» восстанавливают после зимы

Катунь24: Барнаульский парк «Изумрудный» восстанавливают после зимы16.04.2021
Работники убирают территорию от мусора, обрезают сухие ветки.
Фото: Катунь 24
В прошлом году в парке высадили 500 крупномерных деревьев, за ними требуется правильный уход. В этом помогает специальная техника.
Напомним, парк «Изумрудный» находился в заброшенном состоянии около 7 лет. В прошлом году здесь появилась сеть дорожек и освещение. Общая сумма, которую потратили на благоустройство, – 38 млн рублей. В этом году объем работ значительно вырастет. На них уже выделено 100 млн рублей.
Сотрудники парка приглашают всех желающих принять участие в субботнике, который пройдет 24 апреля.