Катунь24: Барнаульский парк «Изумрудный» восстанавливают после зимы

Работники убирают территорию от мусора, обрезают сухие ветки.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Барнаульский парк «Изумрудный» восстанавливают после зимы

В прошлом году в парке высадили 500 крупномерных деревьев, за ними требуется правильный уход. В этом помогает специальная техника.

Напомним, парк «Изумрудный» находился в заброшенном состоянии около 7 лет. В прошлом году здесь появилась сеть дорожек и освещение. Общая сумма, которую потратили на благоустройство, – 38 млн рублей. В этом году объем работ значительно вырастет. На них уже выделено 100 млн рублей.

Сотрудники парка приглашают всех желающих принять участие в субботнике, который пройдет 24 апреля.

Катунь24