Катунь24: Барнаульские общественники обратились к главе города с просьбой не повышать цену за проезд

Свои подписи в письме Вячеславу Франку поставили 709 человек.

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Инициаторами стали активисты общественной организации «Гражданский патруль» и интернет-сообщества Transport.Brn.

По их мнению, городской транспорт – это социально значимый вид деятельности. Горадминистрации нужно срочно решать вопрос об обновлении техпарка за счёт средств федерального бюджета. Кроме того, представители общественной организации сообщали о недостатке всех видов муниципального транспорта и его техническом состоянии.

Сбор подписей проходил с 17 марта и до конца месяца. Обращение уже направили в администрацию Барнаула.

Катунь24