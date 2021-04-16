Катунь24: Благодаря уроженке Барнаула в Америке появился памятник Юрию Гагарину

Катунь24: Благодаря уроженке Барнаула в Америке появился памятник Юрию Гагарину16.04.2021
Женщина добивалась установки памятника у центра NASA во Флориде два года.
Фото: instagram.com/sergeipisarev2
Об этом рассказал депутат Заксобрания Алтайского края, директор барнаульского зоопарка «Лесная сказка» Сергей Писарев. Фигуру Юрия Гагарина бывшая жительница Барнаула Нина Чернышёва, сейчас проживающая в США, пыталась установить два года, однако не получала разрешения.
«И вот в канун 60-летия полета Юрия Гагарина памятник открыт. И Нина Георгиевна в числе первых возложила цветы к памятнику. Говорю искреннее спасибо от всех нас. Ведь Гагарин не принадлежит ни одной стране, он человек мира. Он человек планеты Земля», – написал Сергей Писарев на своей страничке в Instagram.
Мыс является частью так называемого Space Coast (буквально Космического побережья), на нём расположена станция ВВС США «Мыс Канаверал».