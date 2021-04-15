Катунь24: Бийский аэропорт и приют для детей в Алтайском крае продадут на аукционе

Планируется, что продажа этих и нескольких других объектов будет приносить бюджету на протяжении трех лет по 112 млн рублей.

Фото: Алтайский портал недвижимости

На приватизацию планируют отдать 5 % акций от уставного капитала бийского аэропорта, это порядка 354 тыс. акций. Стоимость пока неизвестна, сообщает Алтайский портал недвижимости.

Крупнейшими владельцами аэропорта являлись «АТИ Маркет» (28,6 % акций), «Дельта плюс» (23,5 %) и «Железобетон им. В. М. Мозырского» (15,8 %). Сейчас объект законсервирован и охраняется. Он перестал обслуживать рейсы с 2009 года. Для возобновления его работы необходимо реконструировать взлетно-посадочную полосу.

Детский приют, также подлежащий приватизации, располагается в райцентре Калманка на улице Коммунистической, 108. В него входит земельный участок в 5,6 тыс. кв. м, а также несколько зданий (основное, рекреационные, хозяйственно-бытовые), сооружения на площадках для игр и отдыха детей. Общая площадь помещений достигает порядка 1,1 тыс. кв. м.

Также в перечень имущества для приватизации попал объект культурного наследия на улице Короткой, 46 в Бийске, торгово-производственный комплекс на проспекте Космонавтов, 59 в Барнауле, промышленное здание в селе Чарышском, нежилое строение с участком в Камне-на-Оби.

Катунь24