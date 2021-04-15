Катунь24: Бывший алтайский справедливоросс Владислав Вакаев может связать свою карьеру с партией «Новые люди»

Депутат АКЗС и управляющий парком «Изумрудный» Владислав Вакаев рассказал журналисту телеканала «Катунь 24», что 15 апреля он собирается сделать заявление на своей странице в Facebook о своём статусе в партии «Новые люди».

Фото: Катунь 24

Напомним, 18 марта 2021 года Вакаев объявил о своём выходе из партии «Справедливая Россия», членом которой он являлся 15 лет. Толчком для выхода стало объединение эсеров с двумя малыми партиями «Патриоты России» и «За правду».

Политическая партия «Новые люди» была образована 1 марта 2020 года. Основателем партии стал учредитель российской производственной компании Faberlic Алексей Нечаев. Пройдя в четыре региональных законодательных органа по итогам единого дня голосования 13 сентября 2020 года, партия получила льготу на участие в выборах в Госдуму, которые пройдут в 2021 году, без сбора подписей.

Катунь24