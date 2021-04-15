Катунь24: Барнаульские баскетболисты уступили в первом матче финальной серии команде из Чебоксар

13 апреля в Чебоксарах прошёл первый матч финальной серии Суперлиги-2, в котором БК «Барнаул» уступил местной команде «Чебоксарские Ястребы» со счётом 71:81.

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Три четверти матча команды показывали равную игру, однако в какой-то момент хозяева повели в счете с преимуществом в 13 очков, и лишь на последних секундах алтайский спортсмен Данил Синегубов, забив из-под кольца и реализовав штрафной бросок, сократил отставание.

Теперь, чтобы победить в финале, БК «Барнаул» должен выигрывать ответный матч с преимуществом более чем в 10 очков. Эта игра состоится 17 апреля в Барнауле в СК «Победа». Начнётся матч в 17:00, сообщили в администрации Барнаула.

Катунь24