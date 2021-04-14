Катунь24: Барнаульские полицейские помогли спасавшейся от насильников девушке, спрыгнувшей с третьего этажа

В дежурную часть Алтайского линейного управления обратился мужчина. Он сообщил, что в доме напротив девушка выбралась через окно на карниз третьего этажа, просит о помощи и намеревается спрыгнуть вниз.

Фото: кадр из видео УТ МВД России по СФО Embedded video for Барнаульские полицейские помогли спасавшейся от насильников девушке, спрыгнувшей с третьего этажа

Первыми на место происшествия прибыли сотрудники патрульно-постовой службы транспортной полиции и курсант Барнаульского юридического института.

Им удалось успокоить девушку и отговорить от опасного поступка. Но из-за паники она спрыгнула с карниза. Полицейские смогли подставить свои руки, тем самым смягчив падение, что позволило избежать серьёзных травм. Пострадавшая ударилась ногами о тротуар. С подозрением на перелом её забрала бригада скорой помощи.

Затем сотрудники МВД задержали в квартире, из которой спасалась 18-летняя потерпевшая, двоих мужчин и женщину. По предварительным данным, они силой удерживали девушку. В настоящее время Следственным комитетом возбуждены уголовные дела по признакам статей «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера».

Катунь24