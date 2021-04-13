Катунь24: Более 1,5 млрд рублей получили семьи в Алтайском крае, в которых родились первенцы

За три месяца 2021 года на эти цели направлено 535,42 миллиона рублей, что составляет 21,80 % от запланированного на год объема средств федерального бюджета.

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В Алтайском крае соответствующую ежемесячную выплату получают 17 906 семей. Она предоставляется в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография». Семьи, в которых размер среднедушевого дохода не превышает двукратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения, получают поддержку в виде прожиточного минимума на ребенка. В этом году сумма составляет 10 611 рублей, уточняют в Министерстве социальной защиты Алтайского края.

В числе получателей выплаты – семья Чичулиных из Тюменцевского района. Сразу после рождения первого ребенка в декабре 2020 года супруги обратились в Многофункциональный центр «Мои документы» в селе Тюменцево.

«Нам очень быстро помогли оформить выплату на первенца. И нашей семье такая финансовая поддержка со стороны государства очень помогает», – рассказала Вера Чичулина.

Кроме того, по словам молодой мамы, она оформила ежемесячное пособие на ребенка, справку малоимущей семьи для бесплатного обеспечения малыша специальными молочными продуктами в первые два года.

Катунь24