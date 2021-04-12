Катунь24: Барнаулец погиб из-за дерева, упавшего на него во дворе дома

Катунь24: Барнаулец погиб из-за дерева, упавшего на него во дворе дома12.04.2021
Происшествие произошло сегодня, 11 апреля 2021 года, по адресу: Павловский тракт, 136.
Фото: vk.com/incident22
О случившемся рассказал подписчик группы «Инцидент Барнаул» во «ВКонтакте».
Дерево упало на проходящего мимо мужчину 1961 года рождения, он погиб на месте. Сейчас там работает Следственный комитет, а также руководители администрации Индустриального района, полиции, управления ГО ЧС города Барнаула, управляющей компании, уточняет пресс-служба администрации Барнаула в своём Telegram-аккаунте. По информации от подписчиков «Инцидент Барнаул», данный дом обслуживает УК «Эталон».
Обстоятельства происшествия выясняются, ведутся следственные мероприятия. Зарегистрирован материал доследственной проверки, в ходе которой будут устанавливаться лица, отвечающие за безопасность при благоустройстве территории, на которой росло дерево. Также будет дана юридическая оценка действиям данных лиц, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.