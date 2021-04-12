Катунь24: Барнаулец погиб из-за дерева, упавшего на него во дворе дома

Происшествие произошло сегодня, 11 апреля 2021 года, по адресу: Павловский тракт, 136.

Фото: vk.com/incident22

О случившемся рассказал подписчик группы «Инцидент Барнаул» во «ВКонтакте».

Дерево упало на проходящего мимо мужчину 1961 года рождения, он погиб на месте. Сейчас там работает Следственный комитет, а также руководители администрации Индустриального района, полиции, управления ГО ЧС города Барнаула, управляющей компании, уточняет пресс-служба администрации Барнаула в своём Telegram-аккаунте. По информации от подписчиков «Инцидент Барнаул», данный дом обслуживает УК «Эталон».

Обстоятельства происшествия выясняются, ведутся следственные мероприятия. Зарегистрирован материал доследственной проверки, в ходе которой будут устанавливаться лица, отвечающие за безопасность при благоустройстве территории, на которой росло дерево. Также будет дана юридическая оценка действиям данных лиц, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Катунь24