Катунь24: Без осадков: о погоде 9 апреля в Алтайском крае

Сегодня, 9 апреля 2021 года, преимущественно без осадков.

Фото: pixabay.com

В Алтайском крае преимущественно без осадков. В утренние часы в отдельных районах туман. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с, местами по западу порывы до 14 м/с. Температура +6…+11 градусов.

В Барнауле преимущественно осадков. В утренние часы возможен туман. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура +6…+8 градусов.

Катунь24