Катунь24: Барнаульцу, по вине которого в ДТП погиб 4-летний ребёнок, вынесли приговор

Суд вынес приговор 50-летнему жителю Барнаула. Он признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека, а также в управлении автомобилем в состоянии опьянения.

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В ноябре 2020 года осуждённый, лишённый права управления транспортным средством, на своем автомобиле двигался на территории Ребрихинского района. Несмотря на то что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, он сел за руль и посадил в салон своего автомобиля ребёнка.

В конце концов всё закончилось трагедией: мужчина не справился с управлением, и на большой скорости его машина слетела в кювет и перевернулась. 4-летний мальчик погиб.

Как сообщили в СУ СК РФ по Алтайскому краю, в ходе предварительного следствия обвиняемый вину признал и в содеянном раскаялся. Суд назначил мужчине наказание в виде 6,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Катунь24