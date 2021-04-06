Катунь24: Барнаульская пенсионерка мечтала улучшить жилищные условия, но потеряла 2 млн рублей и оказалась на улице

Теперь она вынуждена скитаться вместе с сыном-инвалидом по съемным квартирам.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Барнаульская пенсионерка мечтала улучшить жилищные условия, но потеряла 2 млн рублей и оказалась на улице

А начиналось все жизнеутверждающе: женщина решила купить комфортное жилье.

«Я уже устала его таскать. То его с пятого этажа, то на пятый. Думала, что купим квартиру с лифтом большим. Он будет хоть выходить, выезжать. У него уже крыша съезжает — не может он дома», — рассказывает Нина Громова, барнаульская пенсионерка.

Женщина выбрала «двушку» за 4 млн рублей на сайте объявлений. Собственница квартиры соглашалась только на наличный расчет. 2 млн у Галины были. Продала квартиру после смерти дочери. Их она и отдала, в качестве предоплаты. Также женщина продала квартиру, в которой жила вместе с сыном. Рассказывает: собрала необходимую сумму, но сделка сорвалась. А собственница возвращать предоплату отказалась.

Пенсионерка обратилась с иском в суд. Суд первой инстанции исковые требования удовлетворил. Обязал собственницу заключить договор отчуждения на квартиру. Но она не согласилась и обжаловала решение. Нина Громова попыталась вернуть с продавца хотя бы предоплату — 2 млн. Но и здесь проиграла: не смогла доказать, что у нее действительно были деньги на момент заключения сделки. Которые, по ее словам, она и передала продавцу.

«Второе исковое заявление оставлено без удовлетворения, в связи с тем, что суд усмотрел отсутствие денежных средств у Нины Андреевны на момент заключения сделки. Соответственно, с учетом условий договора, который был заключен между двумя сторонами — задаток остается в пользу второй стороны», — пояснил юрист Максим Витвинов.

Пенсионерка намерена судиться дальше.

Отметим, что это не первая история, когда в Барнауле сделка срывается из-за неправильного оформления документов. Напомним, ранее семья Мистер приобрела квартиру у лже-хозяина по поддельным документам. Эти истории объединяет то, что стороны пытались заключить договор купли-продажи недвижимости в простой письменной форме.

«В случае приобретения недвижимости по договору в простой письменной форме и передаче крупной суммы денег, лучше обратиться к нотариусу за грамотной консультацией. В последствии, выбрать нотариальную форму сделки.

Нотариусом при совершении сделок проводится правовая экспертиза документов, проверяется законность удостоверяемой сделки, удостоверяется реальная воля и волеизъявление сторон, проверяется наличие ограничений и обременений», — пояснила Оксана Агеева, нотариус, вице-президент Алтайской краевой нотариальной палаты.

Нотариус может подробно разъяснить последствия совершаемой сделки, что поможет в дальнейшем избежать судебных разбирательств. В случае Громовой, договор был составлен юридически неграмотно. Это и стало одной из причин того, что женщина осталась и без денег, и без квартиры.

Катунь24