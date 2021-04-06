Катунь24: Бизнесмен выкупил бывший магазин «28 апельсинов» в Барнауле

Информация об этом появилась в едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Фото: avito.ru

Речь идет о четырех помещениях на первом этаже на Павловском тракте, 82 (площадью 779,7 кв. м, 424,7 кв. м, 313,7 кв. м, 106,8 кв. м). Раньше там располагался известный в Барнауле супермаркет «28 апельсинов», а в последнее время находился филиал сети «Магнит» и пивной магазин. Помещения приобрел барнаульский предприниматель Антон Переверзев за 33,4 млн рублей. Также он выкупил развлекательный центр «Фортуна» на улице Северо-Западной. Лот обошёлся предпринимателю более чем в 13,6 млн рублей.

Как отмечает Алтапресс, недвижимость продавалась давно, а востребованной она оказалась после существенного снижения цены.

Катунь24