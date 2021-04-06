Катунь24: Более 15 км дороги очистили от снега и льда в Алтайском крае

На данный момент противопаводковые мероприятия в Алтайском крае завершены на 98 %.

Фото: mintrans22.ru

3 апреля 2021 года министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев проверил, как выполняются противопаводковые мероприятия в юго-западной зоне Алтайского края, где в зимний период выпало наибольшее количество осадков. С установлением стабильных положительных температур появляются риски повреждения дорожного покрытия, к которым, особенно в предгорьях региона, должны быть готовы дорожные службы.

Дорожно-строительные управления должны были обеспечить необходимые инертные материалы, исправность техники, а также провести чернение и пиление льда у опор 70 мостов в 18 районах края. Как сообщает региональный Минтранс, на данный момент работы уже выполнены на 98 %.

За весь период проведения противопаводковых мероприятий дорожники очистили от снега и льда 15 783 километра дорожного покрытия, обочин, откосов земельного полотна, более 7 тысяч водопропускных труб и порядка 19 тысяч погонных метров водоотводных сооружений.

Катунь24