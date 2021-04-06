Катунь24: Барнаульцы возмутились мусорной свалкой возле «Леруа Мерлен»

Кадрами с «эпичной свалкой» поделились горожане в паблике «Барнаул 22».

Фото: «Барнаул 22»

На фотографиях, сделанных 4 апреля, видно большое количество мусора возле магазина «Леруа Мерлен», расположенного на Правобережном тракте.

«Забота о природе во всей красе. А с учётом того, что этот пластик и упаковка разлетаются от сильного весеннего ветра по округе, попадает в реку…» – возмущается автор поста.