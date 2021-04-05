Катунь24: Более 3 тысяч домов в Алтайском крае смогут перейти на газовое отопление

Газопроводы появятся в 22 районах региона. В течение ближайших пяти лет «Газпром» планирует проложить более 600 км газовых труб.

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Алтайский филиал «Газпрома» совместно с правительством региона установил инвестиционную программу по строительству газопроводов на ближайшую пятилетку, сообщает amic.ru. При реализации этой программы более трех тысяч домов смогут получить газоснабжение по желанию собственников.

«Несмотря на то, что в Алтайском крае проводить газопровод сложно из-за низкой плотности населения и его разбросанности по территории, мы хотим рано или поздно сделать газ доступным топливом для всех районов, городов и сёл. Мы уже проектируем межпоселковый путь газопроводов и оцениваем фронт предстоящих работ», – сообщила на заседании ОНФ по проблемам газификации заместитель генерального директора по строительству и инвестициям «Газпром Барнаул» Екатерина Волохова.

Всего за пять лет газовики планируют проложить 600 километров труб, 330 из которых будут межпоселковыми, остальные – внутрипоселковыми. Газораспределительные станции разместят в Ребрихе, Рубцовске, Славгороде. Также новые сети построят в городе Яровое, а также в Алтайском, Косихинском, Зональном и других районах.

В настоящее время лишь в 81 населенном пункте из 106 проведен газопровод. В Алтайском крае уже построено более пяти тысяч километров газопроводов и газифицировано более 130 тысяч домов и квартир.

Катунь24