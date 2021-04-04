Катунь24: Бальные танцы на колёсах: как проходят тренировки инклюзивных танцоров

Не унывать, а танцевать – с таким девизом живут участники барнаульской студии инклюзивной хореографии «Беспредельные танцы». На репетиции коллектива побывала наш корреспондент Юлия Шеламова.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Бальные танцы на колёсах: как проходят тренировки инклюзивных танцоров

Студия инклюзивной хореографии «Беспредельные танцы» создана год назад. Тогда у коллектива появилось официальное название и постоянное место для тренировок. Но инклюзивным танцем Александр Пивторак, художественный руководитель студии, занимается уже больше пяти лет. Его коллектив активно участвует в конкурсах и фестивалях всех уровней, правда, чаще онлайн, потому что участникам сложно совершать дальние переезды.

«Сейчас готовимся на фестиваль международный «Солнечный бал», который будет проходить в мае. Мы на нём уже три года подряд выступаем, занимаем хорошие места призовые», – Александр Пивторак, педагог кафедры бальной хореографии АГИК.

Обучаясь в университете, Александр проходил педагогическую практику в Центральном доме-интернате для престарелых и инвалидов. Там он и познакомился с будущими участниками своего коллектива. Например, с Татьяной Костенко. Танцами она занималась ещё до травмы, но сейчас они ей особенно нужны, потому что придают сил.

«Надеюсь, больше ребят будет участников. И появятся у всех коляски. Профессиональные», – говорит Татьяна Костенко, участница студии инклюзивного танца «Беспредельные танцы».

У специальных танцевальных колясок развал колёс шире. А также имеются дополнительные, чтобы не допускать падений. Такая коляска легче и манёвреннее обычной, но и стоит дороже. В коллективе такая только одна, деньги на неё собирали всем миром.

Сейчас участники коллектива ждут результатов всероссийского конкурса инклюзивного творчества «Необыкновенные люди» и надеются, что после пандемиийного затишья у них станет больше живых выступлений.

Катунь24