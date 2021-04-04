Катунь24: Барнаульскому спортсмену, пострадавшему в Пакистане, необходимо серьезное лечение

Напомним, уроженец Алтайского края пострадал во время камнепада: большой валун пробил автобус со спортсменами, проинформировали в сообществе Barnaul 22.

Фото: Страница Сергея Митюкова во "ВКонтакте"

Сергей Митюков в свои 30 лет является кандидатом в мастера спорта по спортивному туризму, участником спортивных маршрутов высоких категорий сложности, двукратный «Золотой гид Алтая». Он участвовал в приспособлении спортивного зала школы № 118 г. Барнаула под занятия туризмом на дистанциях, тренировал подрастающее поколение. В Пакистане Сергей Митюков участвовал в соревнованиях в составе сборной команды российских туристов-водников, проходивших связку водных маршрутов шестой категории сложности в верховьях реки Инд.

Несчастный случай произошел 29 марта 2021 года в ущелье Ронду на реке Инд. Автобус со спортсменами-водниками, как рассказал участник команды барнаулец Сергей Блошкин, пробил валун.

«Большой камень пробил автобус в том месте, где находился Сергей. В результате чего он получил многочисленные травмы и переломы. Сергей был доставлен в военный госпиталь в ближайший город Скарду, далее военным бортом в столицу Исламабад. Сейчас он находится в больнице, его состояние врачи оценивают как стабильно тяжелое», – говорит Сергей Блошкин.

Сейчас мужчине требуется операция на ноге и ключице, однако транспортировать в Россию его не позволяет тяжелое состояние. Также стало известно, что страховая компания отказала в выплате спортсмену, назвав произошедшее нестраховым случаем. Жена спортсмена Полина Митюкова сообщила в социальных сетях, что Сергею уже сделали операцию на ноге и ключице, а также МРТ. Однако ему все еще предстоит длительное дорогостоящее лечение, на которое его друзья и родные изыскивают средства. Более подробную информацию можно узнать у Полины Митюковой в ее Instagram-аккаунте.

Катунь24