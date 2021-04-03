Катунь24: Барнаульский спортсмен-водник серьезно пострадал в Пакистане

Уроженец Алтайского края пострадал во время камнепада: большой валун пробил автобус со спортсменами, проинформировали в сообществе Barnaul 22.

Фото: Barnaul 22

Пострадавший 29 марта от камнепада в ущелье Ронду на реке Инд Сергей Митюков входил в состав сборной команды российских туристов-водников, проходивших связку водных маршрутов шестой категории сложности в верховьях реки Инд в Пакистане. По словам участника команды барнаульца Сергея Блошкина, несчастный случай произошел, когда часть спортсменов переодевалась в автобусе перед спуском в каньон.

«Большой камень пробил автобус в том месте, где находился Сергей. В результате чего он получил многочисленные травмы и переломы. Сергей был доставлен в военный госпиталь в ближайший город Скарду, далее военным бортом в столицу – Исламабад. Сейчас он находится в больнице, его состояние врачи оценивают как стабильно тяжелое», – говорит Сергей Блошкин.

Сейчас мужчине требуется операция на ногу и ключицу, однако транспортировать в Россию его не позволяет состояние. Родные и друзья барнаульца собирают средства на дорогостоящее содержание в местной больнице. Более подробную информацию можно узнать у жены Сергея Полины Митюковой (телефон +7-903-958-1199, Instagram @niti_gor).

Сергей Митюков в свои 30 лет является кандидатом в мастера спорта по спортивному туризму, участником спортивных маршрутов высоких категорий сложности, двукратный «Золотой гид Алтая». Он участвовал в приспособлении спортивного зала школы № 118 г. Барнаула под занятия туризмом на дистанциях, тренировал подрастающее поколение.

Катунь24