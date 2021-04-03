Катунь24: Более 80 тысяч детей смогут отдохнуть летом 2021 года в лагерях Алтайского края

Наполняемость детских оздоровительных лагерей увеличится с 50 до 75 %.

Фото: altairegion22.ru

1 апреля 2021 года Виктор Томенко провел заседание координационного совещания по обеспечению правопорядка в Алтайском крае. В частности на нем обсудили подготовку к летней оздоровительной кампании.

Министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко отметил, что летом 2021 года программы отдыха детей запланированы в 849 объектах. В этом году по санитарно-эпидемиологическому режиму будет сокращена продолжительность смен – до 14 дней. При этом согласно распоряжению Роспотребнадзора будет увеличена наполняемость загородных детских лагерей с 50 до 75 процентов. Это позволит за летний сезон организовать отдых порядка 80 тысяч детей. Пришкольные лагеря могут начать свою работу уже 3 июня, сообщает официальный сайт Алтайского края.

Сейчас подготовка детских оздоровительных лагерей ведется по нескольким направлениям: защищенность, профилактика травматизма и несчастных случаев, обеспечение безопасности детей во время доставки в оздоровительные лагеря, а также при организации выездов и прогулок. В мае начнутся противопожарные проверки отдыха детей.

Катунь24